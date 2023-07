Intelligenza artificiale, big tech alla Casa Bianca per limitare i rischi

Sette compagnie hi-tech statunitensi (Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft e OpenAI) hanno accolto l’invito della Casa Bianca sulla responsabilità nello sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa, e sottoscriveranno un impegno congiunto e volontario per rispondere ai molti dubbi sui rischi della nuova tecnologia legata alla IA. Tra le promesse ci sono investimenti in cybersecurity, maggiore ricerca e un nuovo sistema di icone con bollini espliciti che rivelino quando un contenuto non è generato da esseri umani. Rappresentanti di tutte le sette compagnie saranno accolti oggi alla Casa Bianca per discutere di persona del nuovo codice di condotta, che è sottoscritto spontaneamente e quindi non vincolante a livello legislativo. Si tratta piuttosto di un “impegno” preso dalle aziende in prima fila nello sviluppo della IA, che porterà all’implementazione di alcune novità già nelle prossime settimane. Negli ultimi mesi l’amministrazione Biden ha incontrato esperti del settore e non solo per discutere su come regolamentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la produzione di contenuti sulla Rete, e nelle prossime settimane dovrebbe proporre una serie di leggi a riguardo. Lo scorso maggio il governo USA ha anche aumentato i fondi del National Science Foundation, destinando 140 milioni di dollari per lanciare sette nuovi National AI Research Institutes sul territorio federale.