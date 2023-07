Incoming settore agroalimentare in Romagna e in Calabria dal 24 al 30 settembre 2023

Dal 24 al 30 settembre Confartigianato sta organizzando con ICE Agenzia un incoming di operatori canadesi in Italia, dedicato alle imprese del settore agroalimentare, provenienti da tutta l’Italia.

L’iniziativa rientra nel progetto L’ARTIGIANATO ITALIANO A TAVOLA: IL VALORE DELLA TRADIZIONE GOURMET ideato da Confartigianato Imprese e supportato dall’ICE, per promuovere le produzioni agroalimentari dei maestri artigiani in Canada.

L’incoming, aperto a tutte le componenti del Sistema Confartigianato, si svolgerà in due tappe, una nel Nord Italia in Emilia Romagna e una nel sud d’Italia in Calabria, ognuna della durata di 2 giorni, articolate sulla base del seguente programma:

una prima giornata dedicata ai B2B ;

; una seconda giornata dedicata alle visite aziendali e alla scoperta del territorio per contestualizzare i prodotti nella cultura locale.

I settori interessati sono quelli dei salumi, formaggi, conserve di vario tipo, tartufo, pasta, legumi e cereali confezionati, dolci, vino e liquori, birra, caffè e olio.

All’evento parteciperanno una decina di buyer e opinion leader provenienti dal Canada, selezionati dall’ufficio ICE di Toronto.

E’ prevista, inoltre, una quota di partecipazione.

Company Profile – Scheda operativa

Per maggiori informazioni:

Confartigianato Imprese Padova, Matteo Negri: Ufficio Promozione e Sviluppo d’Impresa – Tel. 049 8206207 – Cell. 340 6829514 – [email protected]

(Confartigianato Imprese Padova)