Consiglio comunale di lunedì 24 luglio 2023

Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta pubblica di prima convocazione, lunedì 24 luglio 2023, alle ore 18:00, presso la sala del Consiglio comunale a Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 Padova.

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 25 luglio 2023, alle ore 18:00.

E’ possibile seguire il Consiglio collegandosi al canale YouTube del Comune di Padova.

Ricordiamo che abbonandosi al canale YouTube si riceve l’avviso di avvio della diretta. INTERROGAZIONI:: BERNO, CAPPELLINI, ANDREELLA, LONARDI, BEAN, MONETA, NALIN, PEGHIN, SACERDOTI, CRUCIATO, TISO, TURRIN, COPPO, CAVATTON, GALLANI, MOSCO, TARZIA, BIANZALE. Presidente: – Presentazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 170, c.1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 del: “D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2024-2027”.

