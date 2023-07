Sea of Thieves, nuovo DLC The Legend of Monkey Island

Xbox ha annunciato il nuovo DLC di Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, disponibile gratuitamente per i possessori di qualsiasi edizione di Sea of Thieves su Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10/11, Steam e per tutti i membri di Xbox Game Pass. Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island è il frutto di una collaborazione tra Rare e Lucasfilm Games che unisce le due ciurme dei giochi pirateschi per narrare una storia inedita. L’espansione comprende tre Tall Tales, che seguono le avventure di Guybrush Threepwood in Sea of Thieves e vedono la partecipazione di Guybrush, del pirata fantasma LeChuck e di altri personaggi (e doppiatori) della serie di Monkey Island. I Tall Tales saranno rilasciati durante gli update mensili, come aggiornamenti gratuiti per i possessori di qualsiasi edizione di Sea of Thieves e per i membri di Xbox Game Pass a partire da oggi. Questo aggiornamento gratuito dell’espansione guida i gamer in un viaggio all’insegna dell’esplorazione dell’universo di Monkey Island navigando tra gli universi di Sea of Thieves e la serie Monkey Island.

[embedded content]