VILLAGGIO CONTADINO DELLA COLDIRETTI: DA OGGI* A SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Presente l’azienda polesana di Pierino Romagnolo

L’aglio bianco polesano Dop sbarca al villaggio contadino della Coldiretti a San Benedetto del Tronto (AP) grazie alla presenza dell’azienda agricola Romagnolo Pierino di Rovigo. L’appuntamento è nel centro pedonale, sul lungomare e giardino Nuttate de luna per far conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare.

Sul banco dell’azienda polesana che partecipa all’evento di San Benedetto ci saranno l’aglio fresco di raccolto di questa stagione 2023, acquistabile in teste o in treccia e trasformati d’aglio sott’olio, paté e infine aglio nero essiccato. Si tratta di un prodotto Dop, l’unico in provincia di Rovigo e che ha ottenuto il marchio europeo nel 2010. Si distingue per la sua forma regolare e compatta, il colore bianco lucente, il profumo delicato e l’aroma intenso, non pungente, ma molto persistente e grandi doti di serbevolezza. Ma a rendere unico l’aglio polesano sono le sue straordinarie caratteristiche nutrizionali. Quindi un prodotto buono e sano!

Il Villaggio Coldiretti è un grande contenitore di eventi: mercato del cibo a km 0, street food, un’area dedicata ai pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica promossi da Terranostra; non mancheranno l’agriasilo, degustazioni guidate nell’oleoteca, nell’enoteca e nella birroteca e lezioni di agricosmesi con i trucchi di bellezza della nonna per tutto il week end. Tra le tante attività possibili, l’azienda di Romagnolo proporrà un mini corso per imparare a fare le trecce d’aglio che ancor oggi nell’azienda, vengono composte a mano, una tradizione intramontabile.

*Il villaggio apre venerdì 14/07/2023 con inaugurazione alle ore 17

(Coldiretti Padova)