Toscana, Giani “Ci sono tutte le condizioni per ricandidarsi nel 2025”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Ho 64 anni ma ho tanta energia, ho tanta voglia di fare del bene per la nostra Toscana, è come se imparassi ora, ed abbiamo ritardato i nostri progetti di due anni perchè il Covid ha imposto un’emergenza drammatica. Sento che ci sono tutte le condizioni perchè il Partito Democratico e la coalizione che io cerco di seguire e di mediare possa rivivere la sfida positivamente nel 2025”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo alla Festa dell’Unità di Perignano-Lari (Pisa), parlando di una sua candidatura per un secondo mandato da governatore, nelle elezioni regionali che si svolgeranno in Toscana nel 2025. “Detto questo io seguirò e farò quello che dirà il Partito Democratico” ha aggiunto Giani. Parlando poi delle elezioni amministrative che vedranno rinnovare nel 2024 i sindaci di città quali Firenze, Prato e Livorno, Giani ha sottolineato: “Mi auguro che l’impostazione e la cultura di governo del fronte progressista del centrosinistra, con perno il Partito Democratico, possano essere ancora premiate”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).