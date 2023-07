IL SUCCESSO DI TIZIANO FERRO ALL’EUGANEO SPINGE IL PRESIDENTE DELL’ASCOM CONFCOMMERCIO A RITORNARE SULL’ARENA DELLA MUSICA

Bertin: “non smetto mai, non smetto di sperare!”

Venerdì sera c’era anche Patrizio Bertin al concerto di Tiziano Ferro all’Euganeo.

“Un successo per il cantante, un successo per Padova, città della musica, anche se …”

E l'”anche se” è il rammarico del presidente dell’Ascom Confcommercio per una scelta che tarda ad arrivare in ordine alla realizzazione dell’Arena della Musica, un’infrastruttura che, sponsorizzata prima di tutti dal presidente, avrebbe il pregio di allungare la stagione ben oltre il ristretto periodo della primavera – estate.

“Anche quest’anno i grandi concerti – commenta Bertin – hanno richiamato decine di migliaia di spettatori con un indotto non indifferente sulla città. Se disponessimo di una struttura coperta in grado di accogliere 12/15mila persone potremmo trasferire quei “bonus” anche nel periodo dell’autunno – inverno. Invece si traccheggia. Una volta sono i soldi, un’altra il luogo dove farla sorgere, un’altra ancora … decidete voi”.

Il problema è che le “non decisioni” non sono “neutre”. Nel senso che altre città hanno sul tavolo ipotesi simili, per cui chi prima arriva …

“Mi preoccupa – aggiunge Bertin parafrasando Ferro – la “destinazione mare”, ovvero l’attivismo del sindaco di Venezia, Brugnaro, che sta lavorando ad un progetto se non identico, sicuramente simile”.

Ma non è l’unico. Per cui Bertin, mai rinunciatario, avanza un’ulteriore proposta.

“Facciamo subito l’Arena della Musica sfruttando lo spazio a nord dei capannoni della Fiera, dove adesso insiste quell’area che talvolta viene adibita a parcheggio (lo è stata soprattutto in fase Covid). Con un investimento che non credo possa superare i 15 milioni (magari anche meno) si potrebbe realizzare la struttura. Se le istituzioni cittadine si mettono assieme (ma potrebbe starci anche un project financing) credo che si possa fare e per Padova, città universitaria che ha anche una sua intrinseca vocazione alla musica, sarebbe la quadratura di un cerchio che significherebbe lavoro e reddito per tanti. Per dirla con Tiziano Ferro: non smetto mai, non smetto di sperare!”

PADOVA 17 LUGLIO 2023

(Ascom Padova)