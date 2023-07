Homenaje 2023

Homenaje è il titolo del Festival Internazionale di Chitarra classica, giunto quest’anno alla terza edizione, a cura di Barco Teatro, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, dell’Associazione Musicale MoMùs-More Music e del Conservatorio Cesare Pollini, sotto la direzione artistica di Giacomo Susani.

“Homenaje” (omaggio, in spagnolo), è appunto un omaggio allo strumento della chitarra classica e alla sua antica vocazione nella città, un riconoscimento a chi la studia, a chi la ascolta, a chi la ama

Dall’8 al 16 settembre la città di Padova (nelle sedi di Barco Teatro e Auditorium Pollini) ospiterà alcuni tra i più importanti interpreti, studiosi, compositori e maestri liutai e proporrà non solo al mondo di professionisti e conoscitori ma alla città tutta, ad amanti della musica e a curiosi, interessantissime e piacevoli occasioni di avvicinamento a questo straordinario strumento. Tutti gli eventi avranno come scenario un circuito urbano che coinvolgerà alcune tra le più belle sale concerti della città come la Sala dei Giganti, la Scuola della Carità e Barco Teatro.

Il Festival proporrà diverse occasioni di incontro sul tema della chitarra classica e metterà in connessione eventi musicali e formativi.

Vanno segnalati:

CONCERTI

ll calendario dei concerti vede succedersi nomi molto importanti del chitarrismo internazionale che si esibiranno sui palchi della Sala dei Giganti e di Barco Teatro in una alternanza di concerti solistici e cameristici: innanzitutto l’importante conferma del ritorno di uno dei protagonisti più amati delle passate edizioni e del panorama musicale internazionale, il chitarrista spagnolo David Russell, assieme alla partecipazione di nuovi importanti protagonisti internazionali: la chitarrista greca Antigoni Goni, il chitarrista americano Jason Vieaux, che si esibirà in un concerto solistico e cameristico con il Quartetto Indaco e l’italiano Duo Bandini – Chiacchiaretta (chitarra – bandoneon).

MASTERCLASSES

Come nella passata edizione, i chitarristi concertisti del Festival terranno sul palco di Barco Teatro durante tutta la settimana lezioni frontali individuali aperte al pubblico: le lezioni sono riservate agli iscritti al Festival ma è possibile assistere anche solo in qualità di uditori.

Gli allievi iscritti al Festival parteciperanno ad una selezione finale che vedrà alcuni di loro esibirsi in un concerto finale aperto al pubblico: durante l’evento, una commissione giudicatrice selezionerà uno di loro che verrà insignito di una Borsa di Studio.

CONFERENZE

Due le conferenze in programma quest’anno: la prima sulla liuteria, a cura del Maestro liutaio Gabriele Lodi con la partecipazione di Giacomo Susani e che affronterà il tema della costruzione della chitarra tra Spagna e Italia nel ‘900, con l’analisi e la prova in sala di alcuni strumenti storici; la seconda sulla composizione, con un confronto tra due importanti figure di compositori del panorama contemporaneo internazionale come Stephen Goss (ospite fisso del Festival sin dalla prima edizione e destinatario della commissione del brano per chitarra sola di questa edizione) e Francesco Antonioni (autore del pezzo per chitarra e pianoforte commissionato nella scorsa edizione del Festival), che si confronteranno sul tema della relazione tra la creazione e l’esecuzione (moderatore Giacomo Susani).

Programma completo

CONCERTI

8 settembre, ore 20.00

Sala dei Giganti-Palazzo Liviano

Concerto di apertura

David Russell, Guitar Solo recital

Il Grammy Award David Russell torna ad impreziosire questo evento tenendo ancora il concerto di apertura della Rassegna alla Sala dei Giganti,

Il chitarrista classico David Russell è famoso in tutto il mondo per la sua sensibilità musicale e artistica, grazie alle quali è stato insignito di numerosi e prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale,

www.davidrussellguitar.com

10 settembre, ore 20.00

Sala dei Giganti-Palazzo Liviano

Intrecci di corde

Jason Vieux con Quartetto Indaco

Finalmente il pubblico potrà ascoltare Jason Vieaux in una performance solistica e in formazione cameristica con il bravissmo Quartetto Indaco.

Il vincitore di un Grammy Award nel 2014, Jason Vieaux, è considerato “tra l’élite dei chitarristi classici di oggi” (“Gramophone”), è descritto da NPR come “forse il chitarrista classico più preciso e pieno di sentimento della sua generazione”.

Jason Vieaux suona una chitarra di Gernot Wagner, 2013

Quartetto Indaco

(First Prize Osaka International Chamber Music Competition 2023)

Nasce nel 2007 presso la Scuola di Musica di Fiesole, grazie all’impulso di Piero Farulli e Andrea Nannoni, ed è oggi considerato tra i più interessanti quartetti d’archi italiani della sua generazione.

www.jasonvieaux.com

www.quartettoindaco.com

12 settembre, ore 20.00

Barco Teatro

Tango y Folia

Giampaolo Bandini (chitarra)

Cesare Chiaccheretta (bandoneon)

Il secondo concerto cameristico di Festival Homenaje 3 è tenuto dal duo formato da Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare Chiacchiaretta al bandoneon: un viaggio tra i ritmi e le sonorità sudamericane con la musica di Astor Piazzolla, Leo Brouwer, Emilio Pujol.

Il Duo formato da Giampaolo Bandini -chitarra- e Cesare Chiacchiaretta – bandoneon- si forma nel 2002 con il preciso intento di proporre la musica argentina attraverso il fascino e la magia dei suoi strumenti più rappresentativi.

Da subito diviene importante punto di riferimento nel panorama concertistico internazionale per la sua grande forza comunicativa unita ad uno straordinario carisma.

13 settembre, ore 20.00

Barco teatro

Paesaggi sonori mediterranei

Antigoni Goni

Antigoni Goni, artista greca, importante riferimento del chitarrismo mondiale, approda alla terza edizione del Festival portando la sua musicalità “straordinariamente poetica dal punto di vista espressivo ed emozionante dal punto di vista della tecnica”. Il programma del concerto include brani popolari del ‘900 spagnolo e brani contemporanei legati alle sue origini mediterranee.

Dal 2022 suona una chitarra Andrea Tacchi.

www.antigonigoni.com

CONFERENZE

12 settembre, ore 10.00

Barco Teatro

Il restauro di una chitarra del’900: Gallinotti e liuteria spagnola a confronto

Conferenza e prova degli strumenti a cura di Gabriele Lodi / Giacomo Susani – Barco Teatro

15 settembre, ore 10.00

Barco Teatro

Il processo di interazione e collaborazione creativa tra compositore e interprete

Conferenza Stephen Goss / Francesco Antonioni – Barco Teatro

MASTERCLASSES

Le masterclasses si svolgeranno nello spazio di Barco Teatro. Ogni docente terrà le lezioni la mattina e il pomeriggio del giorno successivo ai concerti che avranno tenuto nell’ambito del Festival secondo un ordine di partecipazione che verrà pubblicato sul sito e comunicato per email ai partecipanti. Si tratta di lezioni individuali frontali tenute in forma pubblica, sul palco del teatro, in modo che gli allievi uditori vi possano assistere.

9 settembre – David Russell

10 settembre – Stephen Goss

11 settembre – Jason Vieux

12 settembre – Giacomo Susani

13 settembre – Antigoni Goni

Sabato 16: Conclusione lavori – Concerto BarTolomeo

ore 11.00/13.00 Consegna diplomi – Conclusione lavori – Barco Teatro

ore 23.30: Concerto BarTolomeo (duo Nati-Fiumara) – Barco Teatro

Informazioni

Prenotazioni concerti e informazioni: [email protected]



Biglietti

Concerti: € 15,00 biglietto intero – € 7,00 biglietto ridotto (studenti); possibilità di abbonamento a tutti e 6 i concerti € 75,00 intero/ 35,00 ridotto.

Prevendita Online

Masterclass (come uditori): € 30,00

Conferenze: ingresso gratuito

La prenotazione a tutti gli eventi per il pubblico esterno è obbligatoria, da effettuare tramite email: [email protected]

Barco Teatro – via Orto botanico 12

Cell. 3755764000

[email protected]

www.barcoteatro.it



