EBAV servizi per aziende e dipendenti: adesione a fondo previdenza complementare

EBAV ha attivato dei nuovi contributi, a favore di aziende e dipendenti, per ogni prima/nuova iscrizione (nell’anno 2023) di un dipendente a Fondi di previdenza complementare negoziale del comparto artigiano per le categorie: metalmeccanici, odontotecnici, orafi, alimentaristi e panificatori.

Il contributo è una tantum (unico e non ripetibile).

I servizi hanno scadenza fissata al 30 aprile 2024, risultano già pubblicati nel sito EBAV per fornire ad aziende e lavoratori l’informativa dell’opportunità, ma saranno gestire da EBAV solo nel 2024.

SERVIZIO PER AZIENDE – Modulo A44 ADESIONE A FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

Consultare la SCHEDA INFORMATIVA per maggiori dettagli e per scaricare il modulo di richiesta cliccando qui:

Le domande delle aziende possono essere già raccolte dallo Sportello EBAV di Confartigianato Imprese Padova [email protected] , che provvederà a farne l’invio telematico (verranno gestite da EBAV nel 2024).

SERVIZIO PER DIPENDENTI – Modulo D44 ADESIONE A FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

Consultare la SCHEDA INFORMATIVA per maggiori dettagli e per scaricare il modulo di richiesta cliccando qui:

I dipendenti devono consegnare le domande presso gli Sportelli EBAV delle Organizzazioni Sindacali.

Per maggiori informazioni

Lo Sportello EBAV di Confartigianato Imprese Padova è a disposizione per maggiori informazioni

e-mail: [email protected]

telefono: 049/8056905

orario: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13,00

