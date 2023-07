Sabato 15 luglio, alle ore 11:00, in via Cà Rasi alla Mandria si terrà la festa per la conclusione dei lavori di rifacimento dell’Arcostruttura degli impianti sportivi Cà Rasi, con la partecipazione dell’assessore allo sport Diego Bonavina, del presidente provinciale del Coni Dino Ponchio e dei dirigenti e atleti delle società sportive Petrarca Calcio a 5 SSD (che faranno una esibizione) e US Acli 2020 asd.

