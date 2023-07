Comune di Padova: Ferragosto, già avviata la macchina operativa per la tradizionale festa in Prato della Valle

Manca esattamente un mese alla notte più attesa dell’estate, quella di Ferragosto e il Comune di Padova ha già avviato la complessa macchina operativa per offrire, come ogni anno, ai padovani e ai tanti turisti presenti in città il tradizionale spettacolo di musica e fuochi artificiali in Prato della Valle.

Anche quest’anno la serata inizierà alle 21:30 con un intrattenimento musicale dal vivo curato da Radio Company, che allestirà il grande palco nel lobo di Santa Giustina della grande piazza; alle 23:30 inizierà lo spettacolo piromusicale proposto da Parente Fireworks, eccellenza del settore a livello mondiale, che metterà in campo giochi di luce e musica realizzati in modo tale da contenere sia l’emissione di polveri dovute alla combustione che il rumore, a tutela quindi dell’ambiente e della tranquillità di tutti gli animali, domestici e selvatici della città. Lo spettacolo piromusicale si concluderà alle 23:50 e il deflusso della folla sarà accompagnato da una gradevole musica d’ambiente.

L’assessore ai grandi eventi Antonio Bressa sottolinea: “Torna un appuntamento tradizionale molto sentito e in grado di richiamare sempre decine di migliaia di persone nel magnifico scenario di Prato della Valle. La nostra città è sempre più turistica e ricca di eventi e con questo grande spettacolo potrà ancora una volta offrire un momento di intrattenimento gratuito ai turisti e ai padovani presenti. Lo spettacolo pirotecnico sarà anticipato da uno show musicale per coinvolgere quante più persone lungo tutta la serata e come abbiamo voluto fare anche l’anno scorso sarà attento all’ambiente. Da un lato perché l’evento è programmato in un momento dell’anno in cui non c’è concentrazione di polveri sottili nell’aria e il rilascio di micropolveri è ridotto al minimo grazie ai materiali certificati utilizzati dalla Parente Fireworks, realtà leader a livello mondiale, dall’altro perché sarà uno spettacolo a basso impatto acustico, grazie al sistema di lancio dei fuochi che non prevede alcuna detonazione in cielo, al fine di tutelare gli animali. Così possiamo mettere insieme la spettacolarità dei fuochi con gli obiettivi di una città sempre più innovativa e attenta agli standard ambientali“.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)