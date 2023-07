COLTIVIAMO GLI STESSI VALORI: UN SUCCESSO LA PRIMA CONVENTION TRA SINDACI & COLDIRETTI TREVISO

Nel corso dell’evento anche la proposta del Centro Studi di dar vita ad un unico regolamento di polizia rurale per i 94 comuni della Marca

“Coltiviamo gli stessi interessi e gli stessi valori, per la comunità e per il territorio. Potrebbe essere questo lo slogan dell’incontro di ieri sera che definirei semplicemente straordinario, interessante e ricchissimo di spunti per un proficuo lavoro insieme”.

Così Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso commenta la convention svoltasi presso Tenuto Astoria a Crevada, voluta da Coldiretti Treviso, per incontrare tutti i primi cittadini della Marca trevigiana: le amministrazioni rappresentate hanno raggiunto l’85 %. Appuntamento coordinato con l’Associazione comuni della Marca trevigiana. In sala con i sindaci o i loro delegati c’erano il Consiglio direttivo della Federazione Coldiretti Treviso e i segretari delle dodici zone in cui è suddivisa l’organizzazione più rappresentativa della Marca trevigiana.

“Coltiviamo gli stessi interessi” è stato il leit motive e cioè il benessere del territorio e dei suoi cittadini, la produzione di eccellenze enogastronomiche, percorsi viruosi e soprattutto la cura di un territorio che nella Marca fa rima con bellezza. Dopo l’apertura di Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso è toccato ai saluti istituzionali del sindaco di Refrontolo, Mauro Canal, del sindaco Paola Roma, presidente Ass.ne Comuni della Marca Trevigiana, del sindaco Marco Della Pietra, Presidente Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e di Stefano Marcon, Presidente della Provincia. La prima relazione è poi toccata a Giuseppe Satalino, direttore Coldiretti Treviso che ha presentato l’universo Coldiretti Treviso. Al vice direttore, Francesco Faraon è toccato illustrare i progetti di Campagna Amica (vendita diretta e mercati degli agricoltori) e Terranostra, l’associazione che riunisce gli agriturismi. A Rita Fasan, segretario di zona di Oderzo il compito di parlare di Regolamenti di polizia rurale.