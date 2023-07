La/il rappresentante legale/presidente può nominare, con delega scritta che ha validità per un periodo definito, una/un componente della propria associazione come sua/suo sostituta/o. In questo caso la/il delegata/o dovrà presentare la delega ad ogni Assemblea. Per la singola Assemblea, la/il rappresentante legale/presidente può delegare una/un componente della propria associazione come sua/o sostituta/o o la/il legale rappresentante di altra associazione. Ogni partecipante all’Assemblea può ricevere fino a due deleghe.

In sede di Assemblea ogni associazione iscritta alla relativa area tematica ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero degli iscritti.

La partecipazione all’Assemblea è aperta anche alle associazioni iscritte alle altre aree del Registro, senza diritto di voto.

L’Assemblea di area tematica è convocata e presieduta dalla/dal portavoce di area tematica.

In mancanza di tale figura l’Assemblea viene convocata dalla/dal dirigente del Settore a cui afferisce l’ufficio associazioni.

Tra la prima e la seconda convocazione ci deve essere un intervallo di almeno un’ora.

La convocazione dell’Assemblea può anche essere richiesta alla/al portavoce da almeno due componenti dell’Esecutivo o da almeno 1/3 delle/degli iscritte/i all’area tematica.

La convocazione dell’Assemblea di area tematica deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data stabilita, tramite email o altri strumenti, ai recapiti forniti dall’associazione nel modulo di iscrizione o di aggiornamento dati.

L’Assemblea di area tematica è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più una delle associazioni iscritte all’area, con diritto di voto; in seconda convocazione è valida se è presente almeno il 25% delle associazioni iscritte all’area, con diritto di voto.

L’Assemblea di area tematica si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l’anno, entro il 30 settembre, per raccogliere indicazioni e/o note, per formulare eventuali proposte all’assessora/e di riferimento. L’assessora/e di riferimento, se richiesto, può presentare il programma dell’Amministrazione comunale.

L’Assemblea può essere convocata su iniziativa della/del portavoce anche per avanzare proposte di attività o di iniziative da suggerire ai diversi organi politici o da attuare in collaborazione con altre aree tematiche.

I verbali dell’Assemblea, redatti a cura della/del portavoce, o da sua/o delegata/o, contenenti l’elenco delle associazioni presenti, devono essere inviati nei successivi quindici giorni all’ufficio associazioni per la pubblicazione nel sito web del Comune, nell’area dedicata.