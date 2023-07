Apple Watch Ultra 2 in arrivo, ma la vera rivoluzione sarà l’anno prossimo

A settembre Apple presenterà come di consueto i nuovi iPhone e i nuovi Apple Watch, e oltre al Series 9 dovrebbe essere lanciata la seconda generazione di Apple Watch Ultra, il rugged watch introdotto lo scorso anno. Secondo insistenti voci di corridoio, l’aggiornamento di quest’anno dovrebbe essere minimo, lasciando il design dell’orologio sostanzialmente immutato. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, per la versione 2023 di Apple Watch Ultra la Mela punta a semplificare il processo produttivo in modo da aumentare le scorte e diminuire i costi, grazie ad alcune parti in titanio stampate in 3D. Si tratta di un vero e proprio esperimento che, se darà i frutti previsti a livello di catena produttiva, potrebbe essere esteso ad altri prodotti Apple. Tuttavia, l’analista conferma che quest’anno Apple Watch Ultra avrà poche novità di rilievo, come ad esempio nuovi colori dello chassis. Le vere novità dovrebbero arrivare con la terza iterazione, nel 2024: nella fattispecie, Apple Watch 3 avrà uno schermo più grande del 10 per cento e lo schermo dovrebbe essere un micro OLED, quindi ancora più luminoso alla luce del sole.