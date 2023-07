LA FESTA DEL VIAGGIO – Pesaro, 15 luglio

Terza giornata per UlisseFest da oltre oceano arriverà a Pesaro il celebre musicista cubano Eliades Ochoa

14 luglio 2023. Remo Carulli, Umberto Galimberti, Saimir Kristo, Mike Maric, Eliades Ochoa e Stefania Parmeggiani, questi solo alcuni dei tanti nomi che daranno lustro e prestigio alla seconda giornata del festival.

Il 15 luglio la giornata inizierà alle 11, nel Cortile dei Musei, parlando di dimensione psicologica del viaggio che sarà al centro dell’intervento di Remo Carulli, scrittore e psicoterapeuta che ha approfondito il tema nel libro Psicologia del viaggiatore (Gesualdo Edizioni 2022) e di Giulia Lamarca, psicologa e travel blogger.

Alle 12, sempre nel Cortile dei Musei, andremo a Rimini, passando per il nostro immaginario collettivo, in un viaggio nel mondo di Federico Fellini, tra sogno e realtà, biografia e immaginazione, con Stefania Parmeggiani autrice di Fellini, Rimini e il sogno (Zolfo, 2023).

Alle 16.30 presso Piazzale Collenuccio si terrà l’incontro Viaggio in Italia, che metterà in dialogo tra loro gli esponenti di alcune delle regioni più visitate e amate da chi viaggia: Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto.

Alle 17 presso il Teatro Sperimentale, Mike Maric, primatista mondiale di apnea e ricercatore, ci porterà nel profondo del mare, introducendo il suo documentario Broken Breath, finalista all’Ocean Film Festival. Al termine della proiezione, Maric illustrerà alcune tecniche di respirazione contenute nel suo ultimo libro Se respiro, posso (Roi edizioni, 2023).

A un modo di esplorare le nostre città attento ai loro tesori artistici e architettonici sarà invece dedicato l’intervento di Giovanni Carlo Federico Villa, storico dell’arte che ha raccontato questo tema nel volume Un popolo di statue (EDT, 2023). L’incontro si terrà alle 17.30 presso Piazzale Collenuccio.

Presso Piazzale Collenuccio, alle 18.30 si terrà un omaggio a Giuseppe Ungaretti e ai luoghi della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia con la guida turistica Elisa De Zan e le letture poetiche dell’associazione pesarese La voce dei libri.

In Piazza del Popolo, alle 19, si terrà l’incontro Umbria: esperienza sorprendente. Arte, sapori e cultura del viver bene di una destinazione nella classifica Lonely Planet Best in Travel 2023, con Tom Hall, Vice President di Lonely Planet, Luigi Rossetti, direttore regionale Umbria, Remo Carulli, autore Lonely Planet. Modera Luca Iaccarino.

Presso Piazzale Collenuccio, alle 19.30 circoscriveremo il racconto a una meta che sembra destinata a essere sempre più amata dai viaggiatori come l’Albania: lo faremo con Piero Pasini, autore Lonely Planet, con Saimir Kristo, Direttore e fondatore della Triennale di Architettura di Tirana, e con il videomaker e scrittore Vittorio Bongiorno.

A proposito di spiritualità, con Umberto Galimberti si indagherà – alle 20 in Piazza del Popolo – l’incerto e fertile territorio al confine tra follia e ragione, nella consapevolezza che anche il viaggio nasca spesso dall’incontro tra istanze creative irrazionali e una pianificazione attenta e ragionata.

Da oltre oceano arriverà a Pesaro per il grande spettacolo della sera in Piazza del Popolo alle 22 una delle figure di spicco del panorama musicale cubano. Eliades Ochoa, uno dei più grandi artisti cubani viventi celebre anche per aver preso parte al Buena Vista Social Club di Ry Cooder, con la sua chitarra guiderà il pubblico di UlisseFest in una grande festa nel segno di Cuba, in un evento onirico e liberatorio (concerto gratuito).

Programma completo su Ulissefest.it