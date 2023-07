Proroga dei versamenti: la Lapet ha accolto con favore l’impegno del Governo.

Il Presidente nazionale Roberto Falcone: “occorre fare in fretta”

Roma, 14 luglio 2023. Bene l’ordine del giorno che impegna il Governo a prorogare la scadenza dei versamenti dal 31 luglio al 21 agosto. E’ stato infatti approvato ieri 13 luglio alla Camera l’odg a firma dei parlamentari Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai e Centemero.

La Lapet ha accolto con favore l’impegno del Governo in tal senso, ma “occorre fare in fretta – ha lanciato l’allarme il Presidente nazionale Roberto Falcone – altrimenti si corre il rischio che la proroga arrivi quando i nostri studi saranno già chiusi per ferie”.

Una proroga che i tributaristi ritengono doverosa non fosse altro per i tempi con cui sono stati pubblicati i correttivi ISA, per la complessità delle istruzioni dettate dall’Agenzia delle Entrate a ridosso delle scadenze, per il ritardo con cui sono stati resi disponibili i software con annessi disservizi telematici. “Siamo certi che la proroga arriverà poiché non sussistono neanche problemi di cassa, allorquando i dati relativi alle entrate tributarie sono in aumento, senza considerare che il differimento dei termini di scadenza prevede anche una maggiorazione” ha aggiunto Falcone.

Il tema del riordino delle scadenze è da sempre all’attenzione dell’associazione, “riteniamo che la razionalizzazione del calendario fiscale debba essere un passaggio essenziale per la semplificazione del sistema tributario che continua a creare enormi difficoltà ai tributaristi nell’esecuzione puntuale degli adempimenti fiscali e ai contribuenti nell’eseguire i versamenti dovuti. – ha concluso Falcone – L’auspicio dunque è che il Legislatore cambi al più presto il suo atteggiamento mostrando la sua reale vicinanza ai contribuenti e ai professionisti”.

Contatti: https://www.iltributaristalapet.it/