Italy Major Premier Padel con Totti, Materazzi e De Rossi, sfilata ‘mondiale’ sul Centrale del Foro

Roma, 16 lug. Francesco Totti, Daniele De Rossi e Marco Materazzi uno accanto all’altro, e il Foro Italico sembra Berlino. Tre campioni del mondo, due dei quali nella Capitale hanno scritto pagine indelebili della storia della Roma, in prima fila sul Centrale per le finali del BNL Italy Major Premier Padel. E con Totti, anche l’inseparabile compagna Noemi Bocchi. Tutti accomunati dall’amore per il padel, lo sport della seconda carriera dei calciatori che, una volta smesso di giocare, continuano a fare magie ma con la ‘pala’ in mano. Per De Rossi, tra l’altro, è la seconda presenza consecutiva sul Centrale: ieri aveva anche ricevuto la maglia da Martin Di Nenno, sconfitto in semifinale (in coppia con Franco Stupaczuk) da Arturo Coello e Agustin Tapia. Oggi, con DDR, anche quello che prima di lui ha indossato la fascia di capitano della Roma e Marco Materazzi, che nella finale del luglio di 17 anni fa segnò di testa, prima di uno dei rigori trasformati proprio da De Rossi nella serie che ha incoronato l’Italia campione del mondo. E quando le telecamere hanno inquadrato il box – accanto a quello occupato dal presidente della FIP Luigi Carraro, immortalato dai fotografi con i campioni del mondo 2006 -, è partita l’ovazione del Centrale, che anche stasera per le finali (prima quella femminile tra Josemaria/Sanchez e Ortega/Triay, poi quella maschile tra Coello/Tapia e Chingotto/Navarro) si è riempito.

(Adnkronos)