Petrarca Rugby: Benvenuto joey caputo

Joey Caputo giocherà con il Petrarca nella prossima stagione.

Joseph Terrence Caputo, per tutti Joey, centro o mediano di apertura, un metro e 83 per 99 chili, è nato a Canberra, in Australia il 24 aprile 2000. E’ cresciuto in Australia, ha fatto parte dell’Accademia dei Brumbies durante la scuola, e ha giocato con i Brumbies Under 19 al termine del percorso scolastico. Durante quegli anni ha giocato anche con il Blackrock College di Dublino e con l’Accademia degli Wasps. Quindi è stato nel 2021/2022 al Benetton, e nel 2022/2023 alle Zebre.

Benvenuto Joey! ????