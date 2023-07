Jacopo Botturi giocherà con il Petrarca nella prossima stagione.

Jacopo Botturi, terza linea, un metro e 84 per 107 chili, è nato a Brescia il 29 gennaio 2004. Ha iniziato a giocare in Under 12 a Calvisano, fino ad arrivare a indossare la maglia della Nazionale Under 18 e Under 19 da capitano, e poi dell’Under 20. La stagione scorsa è stato promosso in Prima Squadra nel Calvisano.

Benvenuto Jacopo!