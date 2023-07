Monselice, ragazzo di 15 anni accoltellato da coetanei

Il ragazzo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Padova dove è ricoveratoRoma, 15 lug. Un ragazzo di quindici anni è stato accoltellato questo pomeriggio a Monselice, in provincia di Padova, nella zona del parco della Rocca. Soccorso è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Padova dove è ricoverato. Secondo quanto emerso finora gli aggressori sarebbero coetanei del minore rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora stanno portando avanti le indagini.

(Adnkronos)