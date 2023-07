Israele, Netanyahu al pronto soccorso: ha perso conoscenza in casa

Ma il suo ufficio riporta che ora le condizioni del premier sono buoneTel Aviv, 15 lug. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato portato al pronto soccorso di Ramat Gan, dopo che si era lamentato di non sentirsi bene. “Le sue condizioni sono buone ed è sottoposto ad esami medici”, ha reso noto un comunicato del suo ufficio, aggiungendo che verranno successivamente resi noti nuovi dettagli. Lo riferisce Times of Israel.Il premier, che ha 73 anni, è stato portato in ospedale dalla sua casa di Caesarea, dove stava trascorrendo il weekend. Secondo il sito Walla, Netanyahu avrebbe brevemente perso conoscenza in casa, ma era pienamente cosciente quando è arrivato allo Sheba center di Ramat Gan, vicino Tel Aviv.

(Adnkronos)