Con “Porta di Roma Live” la grande musica dal vivo colora l’estate della prima radio tv della capitale

Grande successo di pubblico e ascolti record per l’esordio della kermesse organizzata dal centro commerciale Porta di Roma

Dopo il successo di Cristina D’Avena e Gemelli Diversi stasera sul palco e in diretta multicast Federica Carta, Aaron, Valerio Mazzei, Niveo, Giulia Salemi & Peejay

Roma, 14 luglio 2023. Il palinsesto estivo di Radio Roma si tinge con le emozioni e il divertimento della grande musica dal vivo grazie ad una serie di serate live trasmesse sulle piattaforme del gruppo editoriale capitolino in diretta dal palco esterno della Galleria Commerciale “Porta di Roma“.

Dopo il brillante esordio di venerdì 7 luglio con la partecipazione di Cristina D’Avena e dei Gemelli Diversi che hanno fatto registrare un grande exploit di pubblico in presenza e all’ascolto (guarda qui il breve video: https://youtu.be/FCA1QXJ4c54), “Porta di Roma Live” torna oggi (venerdì 14) per un’altra serata evento con due artisti eccezionali, Federica Carta e Aaron, che faranno ballare e cantare i presenti sulle note delle hit che hanno scalato rapidamente le classifiche; con loro anche Valerio Mazzei, un giovane talentuoso che incanterà tutti con le sue melodie, Giulia Salemi & Peejay, che ci stupiranno con il loro ultimo singolo e la fantastica esibizione di Niveo. Ad aprire la serata, lo speciale intrattenimento firmato “Radio Roma” che dalle 20 alle 21.30 vedrà avvicendarsi sul palco alcune delle voci e dei volti più amati della prima radio tv della capitale: Luqas Deejay con il suo straordinario djset che farà ballare il pubblico di ogni età, la travolgente animazione de iVanale e l’esibizione del corpo di ballo Elith Entertainment.

Il tutto in diretta su Radio Roma TV (canale 15 del digitale terrestre a Roma e nel Lazio) e su Radio Roma Network (canale nazionale 222 del digitale terrestre per i possessori di Smart Tv), ma anche sul sito www.radioroma.it e sulle app collegate.

Un evento in grande stile che il centro commerciale “Porta di Roma” ha ideato, in partnership con il Gruppo Alla Vigna Eventi, per accompagnare l’estate in città di quanti vogliono divertirsi con i migliori artisti del momento e che grazie alla copertura del media partner Radio Roma potrà essere apprezzato anche da chi non vive nella capitale. Per il gruppo editoriale è il primo grande evento musicale trasmesso in diretta grazie al lavoro di un team di tecnici che ha confezionato un prodotto televisivo di grande qualità, già premiato dagli ascolti nella serata di esordio: “Siamo molto soddisfatti dei consensi ricevuti – spiega Andrea Amici, editore del Gruppo Radio Roma – perché la collaborazione con ‘Porta di Roma’ ci permette di esaltare una delle anime della nostra linea editoriale: il racconto del territorio, che facciamo quotidianamente con i nostri programmi di informazione e approfondimento ma anche attraverso eventi musicali come questi. Il nostro obiettivo è aumentare le grandi produzioni in esterna e siamo orgogliosi di aver offerto al pubblico uno spettacolo di grande qualità artistica che la nostra regia televisiva ha esaltato al pari degli eventi trasmessi dai principali network nazionali”.

Venerdì 21 luglio per l’ultima tappa di “Porta di Roma Live” sarà la volta di Alexia, una delle voci più amate e travolgenti del panorama musicale italiano che regalerà un gran finale in cui sarà possibile scatenarsi nel segno della musica e della passione: un’esplosione di emozioni grazie a brani indimenticabili e a una voce potente e dal carisma inconfondibile che ci trasporteranno in un viaggio musicale da lasciare letteralmente senza fiato. Come sempre, ogni evento proporrà dalle 20 alle 21.30 l’energico e imperdibile pre-show a cura dei protagonisti di Radio Roma, la prima radio televisione di Roma e del Lazio.

Trovate il programma completo con gli orari degli eventi sul sito www.radioroma.it e sui nostri social.

Porta di Roma Live e Radio Roma: l’onda sonora della tua estate!