Bios Srl: “Disinfestazioni, prodotti ecocompatibili e repellenti: come ottenere risultati rispettando ambiente e animali”

Agire preventivamente e rivolgersi a professionisti del settore consente di evitare criticità e di rispettare le regole

Piacenza, 14 luglio 2023.Le norme in materia di disinfezione e disinfestazione sono in continua evoluzione. La direzione è piuttosto chiara: si punta non solo a non danneggiare l’ambiente in cui si agisce, ma anche a salvaguardare gli stessi insetti o animali di cui si deve ostacolare la presenza. Orientarsi in questo campo in autonomia per gli imprenditori è piuttosto rischioso, soprattutto perché ogni attività è responsabile della salubrità dei luoghi in cui operano i suoi lavoratori. Porre la massima attenzione sull’igiene e la cura degli spazi, inoltre, rappresenta un modo efficace di proteggere il proprio business: la presenza di infestanti, insetti o animali potrebbe rallentare la produzione se non addirittura fermarla.

L’indicazione, quindi, è di agire in maniera preventiva e di affidarsi ad esperti nel campo della sanificazione e della disinfestazione prima di avere problemi.“La legge non obbliga le aziende alimentari ad affidarsi a professionisti del settore, l’imprenditore può agire in autonomia, ma il rischio è di non operare con la giusta attenzione, oltre che di violare le indicazioni nazionali ed europee” spiega Lodovico Marenghi, biologo, fondatore e presidente di Bios Srl, società piacentina che opera nel campo della disinfestazione: “Oggi, in fase preventiva, si cerca di prediligere l’uso di repellenti, ovvero sostanze o accorgimenti che tengono a distanza gli animali, e non di veleni o insetticidi, che possono essere utilizzati solo in presenza di un’infestazione”.

L’uso dei repellenti, che non uccidono gli animali ma puntano a tenerli lontani, denota una sempre più marcata svolta del settore nella direzione dell’ecosostenibilità. “L’idea è di utilizzare prodotti e tecniche di intervento che abbiano il minor impatto possibile sull’ambiente e sugli stessi animali” aggiunge Tiziano Schenardi, responsabile tecnico di Bios, che mette in evidenza però come “l’uso di strumenti più ricercati e complessi da gestire richieda conoscenze e competenze che solo chi opera nel settore e si forma continuamente può avere”.

Da qui il consiglio di non optare per il fai da te e di affidarsi ad esperti. “Una ricetta valida per tutte le situazioni non esiste, bisogna considerare le specificità di ogni luogo e di ogni organizzazione del lavoro – aggiunge – Noi, per esempio, rilasciamo i preventivi solo dopo aver fatto almeno un sopralluogo e dopo aver elaborato una soluzione ad hoc per risolvere il problema in questione”.

