Qualificazione di livello 1 per la Provincia di Padova come Stazione Appaltante

La Provincia di Padova è stata riconosciuta formalmente dall’ANAC come Stazione appaltante qualificata di livello 1 per ‘Lavori’ e per ‘Forniture e Servizi’.

Ciò significa che l’ente è autorizzato ad operare anche oltre la soglia comunitaria (5 milioni di euro nel caso dei lavori) e senza alcun limite di soglia, grazie all’analisi che ANAC ha fatto delle gare finora gestite dalla stazione appaltante della Provincia, sia per sé stessa che per altri comuni, e delle professionalità interne dedicate, ottenendo risultati massimi di performance nei tre criteri considerati: Capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; Capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura; Capacità di verifica dell’esecuzione contrattuale, inclusi collaudo e messa in opera.

La richiesta di riconoscimento all’ANAC è prevista dagli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo 36/2023 (nuovo Codice degli appalti). La qualificazione ottenuta è una garanzia che attesta le capacità dell’ente nel gestire le attività caratterizzanti il processo di acquisizione di beni, servizi o lavori. Processo che deve seguire criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione e rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.



(Provincia di Padova)