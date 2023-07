Inaugurazione: 3 agosto, ore 18.00

Dal 4 agosto al 10 settembre 2023 le Scuderie di Palazzo Moroni ospitano la mostra collettiva Metapolis, che racconta la storia pluriennale e il percorso artistico di alcuni esponenti del Gruppo D’Arte Materia Prima, fondato negli anni ottanta a Venezia da diversi artisti veneti fra i quali anche il padovano Giampietro Cudin.

Il gruppo Materia Prima si compose intorno a un gruppo di pittori, scultori e poeti che trovarono punti di incontro comuni, ispirati essenzialmente alla ricerca, formulando un paradigma per narrare il misterioso complesso di universo infinito e costruire una storia che, nell’alfa e nell’omega, rincorresse la linea di continuità della vicenda umana.

La mostra ripercorre la storia del gruppo, dalla sua nascita, per studiarne poi il lungo percorso artistico, capire cosa lo ha fatto nascere, crescere, svilupparsi fino alla maturità facendolo diventare protagonista nel mondo culturale ed artistico veneziano e Veneto per poi affievolirsi lasciando una traccia importante.

Espongono: Baldessari Guido, Barachin Bertrand, Bellemo Carlo, Cudin, Mamprin Otello, Negretto Giuliano, Zanus Stefano e il poeta Maurizio Zanon.

Saranno presenti all’inaugurazione:

Andrea Colasio (Assessore alla Cultura del Comune di Padova)

Alberto Danieli (già preside del Liceo Duca D’Aosta)

Giovanni Matteo Cudin (curatore della mostra) assieme agli artisti Guido Dragani, Ruggero Maggi, Carla Rigato, Gabriella Santuari.

Informazioni

Ingresso libero

Orari: dal martedì alla domenica 09:30-12:30 / 16:00-19:00, chiuso il lunedì non festivo

Assessorato alla Cultura

tel. 049 8205623 – [email protected]



