Content marketing Fattoretto Agency: strategia e operatività su misura, dalla creazione di Microcopy ai Pillar Article

Milano, 13 Luglio 2023 – Sfruttare la visibilità digitale per raggiungere obiettivi tangibili di business è il fulcro della strategia SEO promossa da Fattoretto Agency, di cui i servizi di content marketing sono una componente chiave. L’agenzia, guidata da Massimo Fattoretto, esperto con oltre 20 anni di esperienza nel settore, si è distinta come riferimento in ambito SEO per eCommerce, offrendo soluzioni su misura in ottica di incremento di fatturato e utili dei clienti.

Il digitale è un campo competitivo e in rapida evoluzione. Il posizionamento ottimale nei motori di ricerca, la creazione di contenuti SEO-friendly, e l’analisi accurata dei dati, costituiscono il fulcro della metodologia proposta da Fattoretto Agency. Questa formula, ormai rodata, è la chiave di un servizio che ha portato a significativi successi di clienti nei settori dell’e-commerce, evidenziati da premi come “Le Stelle dell’e-commerce” e “I migliori e-commerce d’Italia ITQF”.

Fattoretto Agency mette al centro della sua strategia il Content Marketing, offrendo contenuti pensati per essere utili agli utenti e ottimizzati per i motori di ricerca. Un servizio che ricorre anche a soluzioni di AI copywriting, che coniugano la potenza dell’intelligenza artificiale con la creatività e professionalità umana.

L’approccio coinvolge attivamente il cliente in tutte le fasi, dalla definizione del target di riferimento, alla scelta delle call to action, allo sviluppo di contenuti atti a potenziare il sito web. L’obiettivo è di creare contenuti persuasivi, utili, usabili, e perfettamente ottimizzati per i motori di ricerca.

La strategia SEO della Fattoretto Agency si integra perfettamente con le attività di Digital PR e Analytics, creando un servizio completo e su misura per ogni cliente. Grazie a un team di esperti di Digital PR, l’agenzia link building assicura la visibilità sui principali media nazionali, mentre l’analisi dei dati consente di definire il miglior percorso di conversione per l’utente.

L’agenzia si propone come partner ideale per potenziare la visibilità per centrare obiettivi reali. Ogni settimana, fornisce report, analisi e suggerimenti di miglioramento per ottimizzare al massimo la performance.

L’obiettivo è quello di sviluppare una strategia di content marketing efficace, attenta a ogni dettaglio, dall’analisi iniziale alla creazione di contenuti ottimizzati.

Per maggiori informazioni https://fattoretto.agency/

