Concerto jazz all’alba nel labirinto di lavanda, domenica 16 luglio a Bovolenta, Va Oltre – La Tenuta

Musica jazz nel labirinto di lavanda, allo spuntare del sole: l’ultima tappa del “Castelfranco Jazz Festival” avrà una location unica, nel cuore della campagna padovana, alle prime luci dell’alba. Domenica 16 luglio la tenuta “Va Oltre” di Bovolenta ospita infatti il concerto conclusivo della rassegna jazz.

L’appuntamento è nel labirinto di lavanda della fattoria sociale di Bovolenta, unico nel suo genere, dove alle 5.30 si esibiranno i musicisti dello Steffani Jazz Quartet: Sara Fortin (voce), Enrico Trevisanato (pianoforte), Alberto Paggin (contrabbasso) e Thomas Zausa (batteria). Durante il concerto verranno proposte composizioni originali scritte e arrangiate da ognuno dei musicisti coinvolti, i brani originali saranno affiancati da alcuni standard riarrangiati del repertorio jazzistico. A seguire spazio al benessere con un momento di mindfulness proposto da Franco Cucchio, che guiderà il risveglio del corpo e della mente fra i colori e i profumi del lavandeto. La dolcezza del paesaggio ispirerà dunque un’esperienza intima e autentica con la natura.

Alle 8 la conclusione con la camminata nel labirinto, ispirato a quello ideato dai cavalieri Templari, il laboratorio di fusi di lavanda e la speciale colazione a km zero con l’agribag firmato dagli agricoltori di Coldiretti Campagna Amica Padova, con un mix di proposte gustose che spazio dal dolce al salato.

“Siamo onorati di ospitare l’ultima tappa del Castelfranco Jazz Festival – spiega Valentina Galesso, titolare della tenuta “Va Oltre” nonché responsabile di Coldiretti Donne Impresa Padova – che quest’anno si tinge dei colori della nostra fattoria: il borgogna è il colore della spiga di lavanda quando è pronta per estrarre la sua migliore essenza, l’oro è il colore dei raggi del sole alle prime luci del mattino. A pochi metri assisteranno a questo speciale evento anche i nostri cavalli, amici con i quali condividiamo le nostre iniziative”. Dall’inizio dell’estate “Va Oltre” propone appuntamenti con le emozioni in musica con il patrocinio del Comune e l’appoggio di Coldiretti Padova e Terranostra.

“Va Oltre” è una scuderia sociale che si occupa del recupero di cavalli in seguito a incidenti, malattie o traumi, ma è anche una fattoria didattica che accoglie bambini per i centri estivi e propone, in collaborazione con Coldiretti, e organizza numerose attività nel segno della multifunzionalità dell’agricoltura e del ruolo sociale delle imprese agricole.

Per informazioni e prenotazioni tel. 329 225 3700, sulla pagina social “Va Oltre – La Tenuta” c’è la possibilità di acquistare i biglietti.