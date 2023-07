Dall’1 agosto 2023 l’appuntamento degli sportelli Sue e Suep si svolge in presenza.

Il ricevimento del pubblico, da parte dei tecnici, si tiene in presenza presso il Settore Edilizia Privata, al primo piano di Palazzo Sarpi in via Frà Paolo Sarpi, 2, il martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle 13:00.

I tecnici istruttori del Sue e Suep svolgono attività di consulenza telefonica il lunedì e mercoledì dalle ore 12:00 alle 13:00, senza obbligo di prenotazione.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)