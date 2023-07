Calcio: Napoli, definito il ritorno di Gollini

Fissate le visite mediche del portiere

Roma, 14 lug. – Il Napoli comincia a muoversi sul mercato a piccoli passi. Dopo aver ufficializzato, la società azzurra ha definito un nuovo acquisto. Si tratta, in realtà, di una conferma: Pierluigi Gollini sarà, infatti, un portiere del Napoli anche nel prossimo campionato.

Il giocatore si sottoporrà alle visite mediche di routine e agli accertamenti clinici del caso, poi metterà nero su bianco sul contratto che lo riporterà in Campania con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Aurelio De Laurentiis sborserà 500mila euro per il prestito e poi, qualora volesse riscattare il suo cartellino, dovrà staccare un assegno pari a 7 milioni di euro. Proprio in questi istanti, i due club sono giunti allo scambio dei documenti. Manca solamente l’annuncio ufficiale e Gollini tornerà ad indossare l’azzurro.

