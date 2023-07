Boomdabash: “Le cantiamo a chi ci accusa di essere ‘Venduti’ al mainstream”

Esce oggi il nuovo album della band che è una fucina di hits e tormentoni, con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube

Roma, 14 lug. ‘Venduti’ è il titolo del nuovo attesissimo disco dei Boomdabash fuori oggi, venerdì 14 luglio, su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy) a distanza di tre anni dall’ultimo album in studio. Un importante progetto discografico, con l’intento di esprimere a trecentosessanta gradi la doppia anima del gruppo salentino, tra sound carichi e frizzanti, brani dal carattere più intimista, nuove collaborazioni e personali manifesti stilistici ed evolutivi di una delle band italiane più apprezzate e acclamate della scena contemporanea con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube.

“’Venduti’ è l’accusa che ci fanno più spesso da quando abbiamo messo piede nel mainstream, l’abbiamo voluto trasformare in un punto di forza e in un messaggio contro gli hater: siamo quello che abbiamo sempre voluto essere – raccontano i Boomdabash – Il titolo fa pensare a un disco di sole hit radiofoniche ma è esattamente il contrario, c’è tanto reggae e tanta dancehall, tanto ritorno allo stile delle origini rivisitato e attualizzato”.

13 tracce – 9 inediti in aggiunta ai singoli già editi Lambada feat. Paola & Chiara, L’unica Cosa Che Vuoi, Heaven feat. Eiffel 65 e Tropicana feat. Annalisa, per un intenso viaggio nel variegatissimo mondo di Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker). Intro: Venduti apre il disco e ne spiega il concept, seguito dalle pennellate punk, metal e dancehall di Smoking On The Lambo feat. Cham; Mare Nel Deserto è una dichiarazione d’amore tutta dedicata alla musica, Fake Taxi feat. VillaBanks ristabilisce toni dritti ed espliciti per un connubio tra trap e sound Jamaicano; Champion Sound è un ritorno agli esordi, Graffiti feat. Emma dimostra ancora una volta la loro capacità di vestire abiti nuovi; i Boomdabash ripercorrono il loro percorso artistico in Manifesto, e scelgono di raccontare in Sud feat. Al Bano le sensibilità della loro amata terra; chiude il disco Santorini, una lucida analisi dell’evoluzione della dancehall dagli anni ’90 al 2023.

Ad anticipare l’uscita di ‘Venduti’, in concomitanza alla release del singolo in radio Lambada feat. Paola & Chiara, è partito il Summer Tour 2023 – The Party Specialists, la grande festa a cielo aperto della band salentina prodotta da Bpm Concerti e Trident Music. La voglia di divertirsi e scatenarsi è il passepartout con cui i Boomdabash – party specialists d’eccezione – hanno conquistato con grande successo e conquisteranno nelle prossime date alcuni dei festival più importanti d’Italia. Info e biglietti sono disponibili sul sito di BPM Concerti.

In due date di questo tour estivo, più precisamente a Gallipoli il 22 luglio e a Corigliano-Rossano (CN) il 4 agosto, i Boomdabash saranno ospiti sul palco Casa Surace per un’iniziativa improntata alla sostenibilità. La factory campana promuoverà infatti Alto Mare, un progetto dedicato alla tutela degli oceani e delle balene ideato e sviluppato da Save the Planet, associazione che promuove iniziative sostenibili in tutta Italia e che si occupa di diffondere la filosofia delle buone pratiche green. Elena Stoppioni, Presidente di Save the Planet, dichiara: “È un vero onore per la nostra associazione avere dei testimonial del calibro dei Boombadash e di Casa Surace. In attività di questo tipo, dove la divulgazione è fondamentale e dove c’è bisogno di arrivare a più persone possibili, diventa determinante poter contare sulla sensibilità di realtà conosciute ed apprezzate, soprattutto dai più giovani, ovvero gli adulti del domani”.

