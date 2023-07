Approvati i primi modelli standard di statuto delle reti associative

Sono stati approvati i modelli di AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport, CSI – Centro Sportivo Italiano, Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia APS, ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane APS, ANCeSCAO APS – Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti APS e CSEN APS – Centro Sportivo Educativo Nazionale APS

Con l’avviso n. 34/5549 del 2 maggio 2023, indirizzato alle reti associative iscritte nella Sezione e) del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), sono state fornite le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti ai fini dell’approvazione ministeriale.

È stato specificato che l’utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti alle reti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedimentali ridotti (da 60 a 30 giorni) per l’iscrizione al Runts, in quanto l’ufficio del Runts competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata per poi procedere a iscrivere l’ente nel registro nazionale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato i decreti direttoriali di approvazione, ai sensi dell’art. 47, comma 5 d.lgs. n. 117/2017, dei modelli standard di statuto predisposti dalle reti associative a uso degli enti a esse aderenti. Qui di seguito il primo elenco:

Fonte: Cantiere Terzo Settore.

(CSV di Padova)