Este: “BOOMDABASH, the Party Specialist” – concerto ANNULLATO

Home Notizie “BOOMDABASH, the Party Specialist” – concerto ANNULLATO

Per ragioni non prevedibili da parte dell’organizzatore Delphi International, il concerto di questa sera, mercoledì 12 luglio “BOOMDABASH, the Party Specialist” è ANNULLATO poiché non si sono verificate le condizioni per il suo svolgimento. Ci scusiamo per l’imprevisto ed il disagio eventualmente arrecato.

E’ possibile richiedere il rimborso presso i siti www.ticketone.it (sulla home del portale nella sezione “Annulli e Posticipi”) e www.ticketmaster.it. (sulla home page del portale nella sezione “Eventi annullati o riprogrammati”).

È proprio in questa sezione che saranno indicate le informazioni utili relative al rimborso. Il termine utile per chiedere la restituzione del prezzo pagato sarà entro il 12 Agosto.

Per chi avesse acquistato presso un rivenditore ticketone o ticketmaster, basta rivolgersi in loco con il biglietto acquistato per procedere all’annullo e al rimborso dello stesso.

https://estestatefestival.it/

Tel.: +39 0532 1934217

Fax: +39 0532 1934215

Email: [email protected]

