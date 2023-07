Este: Avviso d’asta pubblica per la vendita di immobili comunali: lotto unico “TERRENO IN VIA DE ANTONI (ZONA PIP)”

Home Notizie Avviso d’asta pubblica per la vendita di immobili comunali: lotto unico “TERRENO IN VIA DE ANTONI (ZONA PIP)”

Si rende noto che il giorno 26/07/2023, con inizio alle ore 12,00, si procederà all’esperimento dell’asta pubblica per il lotto unico “TERRENO IN VIA DE ANTONI (ZONA PIP)”, secondo le modalità riportate nel bando in allegato, consultabile in allegato alla presente news.

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/07/2023.

(Comune di Este)