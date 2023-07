Dazn con Daimani per vendita biglietti eventi sportivi in app

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dazn Group, piattaforma di intrattenimento sportivo, ha annunciato di aver siglato una partnership strategica con Daimani, finalizzata allo sviluppo e al lancio di un marketplace globale dedicato alla vendita di biglietti di eventi sportivi in app. “L’accordo con Daimani – sottolinea una nota – rappresenta una tappa significativa nel percorso di innovazione continua intrapreso da Dazn, che vede la piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo impegnata nell’aggregare in un’unica applicazione tutti i contenuti, servizi e prodotti legati allo sport, con l’obiettivo di offrire agli appassionati un’esperienza di tifo sempre meno frammentata”. “Inizialmente, nel nuovo marketplace – che sarà lanciato in una prima fase nel Regno Unito, in Germania, Italia e Spagna – sarà possibile acquistare tramite Dazn un’ampia gamma di biglietti e pacchetti hospitality per eventi sportivi, tra cui quelli per Euro2024 e quelli per la Rugby World Cup 2023. Particolare attenzione sarà data alla vendita dei biglietti di campionati sportivi ed eventi di cui Dazn detiene i diritti di trasmissione, con un servizio accessibile, adeguato e facile da usare”. Con l’accordo siglato oggi, a Dazn è riservata la possibilità di entrare nel capitale di Daimani. “Il panorama dell’intrattenimento sportivo oggi è estremamente frammentato, con un numero crescente di app e proprietari di contenuti – spiega Shay Segev, Ceo di Dazn Group -. Dazn sta costruendo una super app di facile fruizione per gli appassionati – un’unica piattaforma dove potersi godere il gioco in diretta e accedere a un’intera gamma di prodotti e servizi legati allo sport, con un unico account e un unico portafoglio per guardare, giocare, chattare, effettuare transazioni e scommettere. La partnership con Daimani segna il nostro ingresso nel settore del ticketing a livello internazionale: una grande opportunità, per noi e per i nostri clienti”. “Per noi si tratta di una grande opportunità: la partnership fornisce ai tifosi una soluzione end-to-end, intuitiva e facile da usare, nel rispetto della mission di Daimani: rendere gli eventi sportivi più accessibili ai fan e ai consumatori”, le parole di Max Mueller, Ceo di Daimani.

