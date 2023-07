ASPETTANDO IL MEMO: IL PREMIO LETTERARIO SPORTIVO “MEMO GEREMIA” “BALZA” SUL RING DELLA BOXE

Consegnati al presidente della Boxe Piovese una 40ina di libri delle edizioni precedenti del premio

Il Premio Letterario Sportivo Memo Geremia “balza” sul ring della boxe.

Una quarantina di libri tra quelli arrivati nelle passate edizioni del premio sono stati infatti consegnati al Presidente della Boxe Piovese Andrea Scalise dalla Vice Presidente Vicaria di Confcommercio Ascom Padova Silvia Dell’Uomo e dal Direttore Generale Otello Vendramin.

I libri vanno ad implementare una apposita biblioteca messa a disposizione dei frequentatori della palestra, una realtà sportiva (fondata dal maestro Gino Freo) che può contare su 150 atleti e si caratterizza per essere una delle maggiori scuole a livello nazionale.

“Siamo felici di ricevere questo importante contributo culturale per la nostra palestra – ha commentato Andrea Scalise – tra l’altro proprio in un momento che vede la boxe in ripresa per importanza, soprattutto grazie alla capillare opera di informazione che stiamo facendo con la nostra realtà sportiva nelle scuole del territorio”.

“Un felice connubio di sport e letteratura – come evidenziato da Silvia Dell’Uomo, che oltre ad essere vicepresidente vicaria di Ascom è anche vicepresidente del Premio – che testimonia la vocazione del nostro premio letterario ad essere vicino anche alle attività sportive locali, veicolando il messaggio che anima dalla prima edizione questa iniziativa culturale che promuove la lettura e la cultura sportiva a 360 gradi in termini di passione e sportività ispirandosi all’esempio di Memo Geremia, grande figura di uomo e allenatore che dà il nome al nostro Premio”.

PADOVA 12 LUGLIO 2023

(Ascom Padova)