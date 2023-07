Phemex lancia ufficialmente il Pre-Mining completo tanto atteso per i titolari di Phemex Soul Pass

MILANO, 10 luglio 2023 /PRNewswire/ — Phemex, una piattaforma leader di scambio di criptovalute, ha ufficialmente lanciato il pre-mining completo per il suo Token Phemex (xPT) giovedì 6 luglio 2023 a mezzanotte (0:00 UTC), cristallizzando ulteriormente il concetto del suo rivoluzionario modello ibrido di scambio di criptovalute semi-centralizzato che combina i vantaggi delle piattaforme centralizzate e decentralizzate per concentrarsi su fiducia, trasparenza e responsabilizzazione degli utenti per un’esperienza di trading più affidabile. Qualsiasi utente o organizzazione con un Phemex Soul Pass (PSP) che abbia negoziato oltre 100.000 dollari in volume di trading negli ultimi 30 giorni (inclusi contratti e tutte le coppie spot) può partecipare al pre-mining xPT. Una volta coniato il loro PSP, gli utenti avranno automaticamente diritto all’evento pre-mining, senza dover effettuare ulteriori passaggi.

Durante la fase whitelist, Phemex ha arruolato un totale di 961 utenti di Soul Pass inseriti nella whitelist – questo numero ora supera già i 1,228 – la maggior parte dei quali sono partner principali di Phemex e trader professionisti. Phemex ha fornito a ciascun utente un massimo di cinque inviti per gli amici, quindi le cose stanno crescendo rapidamente e l’interesse si sta diffondendo in fretta perché questa fase iniziale è esclusiva per gli utenti del sistema di inviti della whitelist, cosa che lo rende una risorsa rara. Con il lancio completo del pre-mining di xPT giovedì, si prevede un grande afflusso di nuovi utenti.

In qualità di scambio di criptovalute leader a livello mondiale, Phemex possiede già i vantaggi di on-ramp e off-ramp flessibili, un’interfaccia facile da usare e una profonda liquidità, come dimostrano i meccanismi di prova di riserva e di solvibilità completamente trasparenti e auto-comprovanti che Phemex ha lanciato anovembre 2022. Innovando il Phemex Soul Pass per poter costruire un sistema trasparente di reputazione Web3, Phemex ha anche sbloccato opportunità finanziarie decentralizzate (DeFi), tra cui una gestione affidabile dell’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO), l’integrazione automatica del fornitore di liquidità (AMM), i punteggi di credito decentralizzati e un protocollo di prestito che supporta prestiti non garantiti.

Phemex riconosce la natura in continua evoluzione dello spazio blockchain. Concentrandosi inizialmente sui casi d’uso finanziari, le criptovalute hanno aperto la strada a un nuovo modello di scambio e la società crede in questo, combinando i punti di forza degli scambi centralizzati e decentralizzati, trasparenza, responsabilità, sicurezza e coinvolgimento della comunità. Phemex ha istituito un DAO per la governance decentralizzata e un maggiore coinvolgimento della comunità; attraverso il suo modello di scambio ibrido, l’azienda mira a dar potere a utenti e partner, permettendo loro di partecipare attivamente al processo decisionale e alla condivisione dei profitti. Con un impegno a favore della trasparenza e del coinvolgimento della comunità, Phemexaspira a creare un futuro finanziario più inclusivo e più equo.

Il decentramento, in particolare il DeFi, ha continuato a compiere passi monumentali e il metaverso non è scomparso. Comprende un mondo virtuale o un universo basato sulla blockchain, accessibile attraverso una piattaforma digitale open-source che consente esperienze di realtà virtuale o realtà aumentata. Con i continui progressi tecnologici, il metaverso mantiene la promessa in quanto elemento significativo della vita quotidiana, simile al modo in cui sono attualmente istituite le comunità online, ma all’interno comunità virtuali. Questa tecnologia in evoluzione ha il potenziale per rimodellare le interazioni e gli impegni umani, offrendo esperienze immersive e interattive all’interno di un regno digitale, portando McKinsey a sostenere a giugno 2022 che il metaverso ha il potenziale per generare fino a 5 trilioni di dollari entro il 2030.

Per ulteriori informazioni, visitare le pagine seguenti:Phemex Soul Pass: https://phemex.com/web3/soulpass Phemex Token: https://phemex.com/web3/pt xPT Pre-mining: https://phemex.com/web3/preminingAnnuncio all’apertura di xPT Pre-Mining: https://phemex.com/announcements/phemex-web-30-xpt-pre-mining-is-open-to-all-on-july-6.

Informazioni su Phemex

Phemex è uno scambio di criptovalute certificato che fornisce un’esperienza di trading efficiente e trasparente, con l’impegno a garantire una protezione completa degli asset supportata da tecnologie di sicurezza all’avanguardia e da pratiche di prova delle riserve Merkle-Tree. Fondata da un team di veterani del settore, Phemex offre soluzioni personalizzate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che facilitano la costruzione dei portafogli cripto degli utenti attraverso il suo ambiente scalabile e a bassa latenza, oltre a un sistema di abbinamento equo che garantisce la priorità di prezzi e tempistiche.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/phemex-lancia-ufficialmente-il-pre-mining-completo-tanto-atteso-per-i-titolari-di-phemex-soul-pass-301873122.html