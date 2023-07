Con la sua ricchezza teologica e simbolica, la Bibbia genera una enorme potenza spirituale e culturale, tanto da poter essere considerata “il grande codice dell’Occidente”. Le esperienze fondamentali della vita umana, che accomunano credenti e non, praticanti e non, rilette alla luce dell’esperienza biblica favoriscono l’incontro e l’approfondimento tra la fede e le culture.

Biblica. Scuola di alta formazione in Bibbia e Cultura – promossa a Padova dalla Facoltà teologica del Triveneto e organizzata dal ciclo di Licenza in Teologia – offre una formazione qualificante sia per nutrire la vita e l’azione quotidiana che per promuovere il dialogo fra la chiesa e la società civile.

Finalità. Il percorso, articolato in sei moduli (Nascere, Custodire, Amare, Lavorare, Soffrire/Morire, Sperare) condurrà a conoscere i testi biblici e la loro ricchezza antropologica e teologica, ad approfondire le coordinate bibliche che attraversano la cultura occidentale e che permettono di comprendere e dialogare con la contemporaneità, a rispondere alle domande di senso e di spiritualità.

Destinatari. La proposta è rivolta a tutte le persone interessate a conoscere meglio la Bibbia, ai “cercatori di senso”, agli educatori e formatori in ambito civile ed ecclesiale, alle religiose e ai religiosi.

Struttura. Il corso si articola in 6 moduli tematici e si sviluppa in due parti: da gennaio a maggio 2024; da ottobre a dicembre 2024.

Le lezioni – erogate in forma mista (presenza e online) – si svolgono durante i week-end (4 ore il venerdì pomeriggio e 8 ore il sabato) per un totale di 248 ore di lezione (in presenza e online) e 64 ore di laboratori.

Iscrizioni e requisiti di accesso. Per gli studenti ordinari è richiesto il baccalaureato in teologia o una laurea triennale in qualsiasi disciplina.

È possibile iscriversi a singoli moduli come studenti uditori (senza condizioni di accesso).

Pre-iscrizioni entro il 10 settembre 2023. Iscrizioni entro il 31 ottobre 2023.

Titolo rilasciato dalla Facoltà teologica del Triveneto. Diploma di alta formazione in Bibbia e Cultura.

I corsi saranno attivati con un minimo di 20 iscritti ordinari.

Direttrice del ciclo di Licenza in Teologia: prof.ssa Assunta Steccanella.

Coordinatore della Scuola: prof. Rolando Covi.

Sede della Scuola: Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7 a Padova.

Info: [email protected] – tel. 049-664116

La Scuola ha il patrocinio del Festival Biblico.

(Facoltà Teologica del Triveneto)