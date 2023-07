Sabato 15 e Domenica 16 Luglio 2023 l’Oratorio del Salvatore (Chiesetta Ca’ Nave) sarà aperto in via del tutto straordinaria per chi vorrà visitarlo.

Questi gli orari di apertura:

Sabato 15 Luglio 2023: 17:00/20:00;

Domenica 16 Luglio 2023: 10:00/13:00.

Ingresso gratuito per i cittadellesi.

(Comune di Cittadella)