De Laurentiis “Fieri del tricolore, Osimhen resta a Napoli”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il nostro club si pone come un ponte tra la squadra e i milioni di tifosi sparsi sul Continente che si trasmettono l’amore per il Napoli da sempre. Siamo felici di essere il volano del progresso della città. La passione azzurra ci arde nel cuore”. E’ il solito Aurelio De Laurentiis il protagonista della presentazione delle nuove maglie del suo Napoli (sponsor tecnico Giorgio Armani, main sponsor MSC). La vittoria dello scudetto nella scorsa stagione, lo riempie di orgoglio e felicità, un entusiasmo che vuole continuare a cavalcare per raggiungere altri successi: “Il tricolore è un segno di libertà, per dire a tutti che ci siamo anche noi. Questo scudetto ha acceso i riflettori su una realtà che da anni è al top del calcio internazionale. E se pensiamo che questa società dopo il fallimento non esisteva più, possiamo capire che percorso abbiamo compiuto”. Il numero uno dei partenopei ha poi parlato del nuovo tecnico Rudi Garcia: “Abbiamo scelto un allenatore che ha chiaro il concetto di internazionalizzazione, un tecnico che possa proseguire al meglio il lavoro svolto in maniera eccellente da Spalletti. Sembrava che a Napoli non si potesse vincere senza Maradona e invece un modello gestionale virtuoso, ci ha portato per 15 anni nelle coppe europee fino alla consacrazione della conquista del tricolore. Garcia è un allenatore sul quale abbiamo grandissima fiducia. Lui è al centro del nostro villaggio e lo supporterò con tutte le mie forze economiche e umane. Ogni volta che gli parlo, dico a me stesso: Aurelio hai scelto la persona giusta”. A tenere banco anche il mercato, con De Laurentiis che ha confermato che Osimhen resterà a Napoli: “Se vedremo Osimhen con la maglia della stagione 2023/2024? Assolutamente sì. Se poi dovesse arrivare un’offerta più che indecente allora ce ne faremo una ragione e come abbiamo scovato Kvara e lo stesso Osimhen ne troveremo altri ancora”. Infine, una stoccata per l’ex ds Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus: “Non mi aspettavo proprio tutta questa juventinità, mi ha preso di sorpresa. L’avessi saputo prima forse me ne sarei liberato prima”.

