Ucraina, Zelensky ringrazia Biden per bombe a grappolo: “Pace più vicina”

Kiev, 8 lug. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il . ”Un tempestivo, ampio e necessario pacchetto di aiuti alla difesa dagli Stati Uniti. Siamo grati al popolo americano e al presidente Jo Biden per i passi decisivi che avvicinino l’Ucraina alla vittoria sul nemico e la democrazia alla vittoria sulla dittatura”, ha scritto Zelensky su Twitter.

”L’aumento delle capacità di difesa dell’Ucraina fornirà nuovi strumenti per liberare la nostra terra e per rendere la pace più vicina”, ha aggiunto il leader ucraino.

Nel pacchetto sono inclusi anche veicoli corazzati Bradley e Stryker e una serie di munizioni, come proiettili per obici e il High Mobility Artillery Rocket System, sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità.

E’ stata “una decisione difficile”, ha detto ieri il presidente Joe Biden alla Cnn. “E’ stata una decisione molto difficile per me. Ne ho parlato con i nostri alleati e ne ho discusso con gli amici al Campidoglio. Gli ucraini stanno esaurendo le munizioni. Questa è una guerra che ruota attorno alle munizioni”, ha aggiunto facendo riferimento alla decisione “di transizione” adottata sulla base della raccomandazione del Pentagono e valida fino a quando gli Stati Uniti non saranno in grado di produrre altri proiettili per gli obici da 155 mm.

