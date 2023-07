IBL Banca innalza, per 1 anno, al 3,30 il tasso d’interesse lordo garantito dal conto corrente ControCorrente sulle somme sempre disponibili

La promozione per i nuovi clienti che aprono ControCorrente prevede tre fasce di tassi applicate in base alla liquidità presente sul conto e canone gratuito per il primo anno. Inoltre, con la nuova offerta di IBL Banca, rendimento più alto anche sulle somme vincolate.

Roma, 07/07/2023– IBL Banca alza al 3,30%,il tasso di interesse sulla liquidità depositata su ControCorrente – il conto corrente che remunera le somme libere e sempre disponibili, senza necessità di vincoli, proponendo un’offerta che risulta essere attualmente la più competitiva nello specifico settore di riferimento.

In particolare, ai nuovi clienti che aprono il conto entro il 16 ottobre 2023, per i primi 12 mesi, viene riconosciuto un tasso annuo lordo pari a:

• 3,30% per importi fino a 50.000 euro

• 3,00% sulla successiva liquidità superiore a 50.000 euro e fino a 150.000 euro;

• 2,50% sulla ulteriore liquidità oltre 150.000 euro.

Gli interessi maturano sulla base del saldo liquido giornaliero.

Dopo i 12 mesi di promozione, ControCorrente continua a garantire gli interessi, con un tasso lordo base che varia a seconda del saldo liquido giornaliero, arrivando fino allo 0,50%.

Con la nuova promozione, inoltre, il canone è gratuito per un anno. In seguito, può essere scontato, anche fino a zero per il Pacchetto Semplice(1) ,accreditando lo stipendio/pensione (o altra entrata fissa mensilesuperiore a 800 euro),attivando un vincolooppure mantenendo una giacenza media mensile superiore a 5.000 euro.

Il conto è completo di funzionalità avanzate per l’operatività quotidiana.

ControCorrente offre, inoltre, la possibilità di attivare vincoli (Time Deposit IBL) disponibili con diverse scadenze, dai 3 mesi ai 36 mesi. Novità anche nell’offerta sui vincoli: sale, infatti, il rendimento per diverse proposte, con tassi lordi che arrivano al 4% (per attivazioni entro il 30 settembre 2023).

Di seguito alcuni esempi:

Nel caso di rendimento su una liquidità di 210.000€ (promozione nuovi clienti per aperture entro il 16/10/23):

per i primi 50.000€, il tasso lordo è del 3,30%, generando un rendimento lordo di 1.650€. Per i successivi 100.000€, il tasso lordo è del 3,00%, portando a un rendimento lordo di 3.000€. Infine, sui rimanenti 60.000€, il tasso lordo è del 2,50%, generando un rendimento lordo di 1.500€. Nel complesso, il rendimento lordo totale è di 6.150 €.

(1) Maggiori informazioni sui pacchetti disponibili e le rispettive condizioni al sito nella pagina di ControCorrente(https://controcorrente.it/)

Nel caso, invece, di un rendimento su una liquidità di 130.000€ grazie a questa promozione i nuovi clienti che aprono il conto entro il 16/10/23 ottengono:

sui primi 50.000€, applicando un tasso lordo del 3,30%, un rendimento lordo pari a 1.650€. Sui restanti 80.000€, applicando un tasso lordo del 3,00%, un rendimento lordo di 2.400€. Il rendimento lordo complessivo è quindi pari a 4.050€.

Tassi per i depositi vincolati – Time Deposit IBL – condizioni valide fino al 30/09/2023 (salvo esaurimento plafond).

Per quanto riguarda gli interessi con cedola trimestrale, è possibile attivare un vincolo per un periodo che va da 6 a 36 mesi. Per un vincolo di 36 mesi, il tasso lordo è del 4,00%, mentre per un vincolo di 24 mesi è del 3,85% lordo. Per i vincoli di 18 mesi e 12 mesi, il tasso lordo è del 3,80%. Infine, per un vincolo di 6 mesi, l’interesse offerto è del 3,30% lordo.

In alternativa, è possibile optare per gli interessi a scadenza vincolo, con una durata che va dai 3 ai 24 mesi. In questo caso, il tasso lordo rimane costante al 3,85% per vincoli di 24, 18 e 12 mesi. Per un vincolo di 6 mesi, viene offerto un tasso lordo del 3,30%, mentre per un vincolo di 3 mesi, il tasso lordo è del 3,15%.

IBL Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; il Gruppo ha indici di solidità patrimoniale ampiamente in linea con i requisiti della BCE, con un CET 1 Ratio al 15,20%.

IBL Banca è la capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca ed è presente su tutto il territorio nazionale con 120 punti tra filiali e agenti e con una rete di partner che comprendono network bancari, mediatori creditizi e intermediari finanziari.

Specializzato nei finanziamenti tramite cessione del quinto, il Gruppo ha ampliato la sua offerta anche con prodotti di raccolta e assicurativi.

Oggi il Gruppo conta oltre 850 dipendenti e comprende anche Banca Capasso e Banca di Sconto, IBL Real Estate, IBL Servicing e Moneytec. È controllata da IBL Banca anche la società IBL Assicura, che svolge attività di collocamento di prodotti assicurativi.

Il Gruppo ha da tempo avviato un percorso di diversificazione in nuovi business sia tramite le partecipate sia tramite partnership strategiche, con una particolare attenzione all’innovazione e allo sviluppo nel mercato dei crediti NPE.

(2) Calcolato ai fini delle segnalazioni consolidate di febbraio 2023.