SNAI – Formula 1: Verstappen per la prima gioia a Silverstone. La sesta vittoria di fila dell’olandese vale “solo” 1,35

Il pilota della Red Bull sta dominando la stagione e punta all’ottavo successo in dieci gare. Lontanissime le altre monoposto: Perez a 7,50, Hamilton a 10, Leclerc a 12. Chiuse le scommesse sul titolo: si gioca solo per il secondo posto

Milano, 6 luglio 2023 – Anche a Silverstone, sulla carta, niente di nuovo all’orizzonte. Così come accaduto una settimana fa in Austria, Max Verstappen punta a fare gara a sé, lasciando i restanti due gradini del podio agli altri piloti di un Mondiale di Formula 1 che finora non ha avuto storia. Per il GP di Gran Bretagna la quota Snai relativa alla vittoria dell’olandese – che comunque non ha mai trionfato a Silverstone – è la stessa dell’Austria, 1,35. Alle sue spalle si mettono in fila Sergio Perez a 7,50, Lewis Hamilton (padrone di casa) a 10 e Charles Leclerc a 12, con la Ferrari guidata dal monegasco che al Red Bull Ring domenica scorsa è comunque riuscita a prendersi il secondo posto.

Libere e qualifiche C’è ovviamente Verstappen a dominare anche nella lavagna per i migliori tempi nelle prove libere e nelle qualifiche, che si giocano rispettivamente a 1,65 e 1,45. Se nelle prove libere, dietro l’olandese, ci sono Perez e Leclerc a 5,50, nelle qualifiche il ferrarista è inseguitore solitario a 5,50, con Perez che schizza a 10.

Antepost Se fino a prima del Gran Premio d’Austria il titolo mondiale di Verstappen si giocava a 1,01, ora le quote sulla vittoria finale sono chiuse. Si gioca, invece, sul “Vincente senza Verstappen”, opzione che vede Perez avanti a 1,45, con Alonso a 4,00 e Hamilton a 6,00. Leclerc secondo nella classifica piloti vale addirittura 50 volte la posta.

