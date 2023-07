Carlo Ancelotti sarà il ct del Brasile dal 2024

Il tecnico emiliano, al termine della prossima stagione con il Real Madrid, si siederà sulla panchina della Seleçao

San Paolo, 5 lug. – Ora è ufficiale: Carlo Ancelotti sarà il ct del Brasile a partire dal 2024. Il tecnico emiliano rispetterà il suo contratto con il Real Madrid che guiderà nella prossima stagione al termine della quale si siederà sulla panchina della Seleçao che guiderà nella prossima Coppa America in programma dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti. Sarà il quarto straniero ad allenare il Brasile, sessant’anni dopo l’argentino Filipo Nunez, che aveva guidato la Seleçao per una sola partita nel 1965. Ad annunciare l’accordo è stato il presidente della Federcalcio verdeoro, Ednaldo Rodrigues. Ancelotti sarà ct almeno fino ai Mondiali in programma nel 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti. La panchina del Brasile, in attesa dell’arrivo di Ancelotti, è stata affidata ad interim a Fernando Diniz.

(Adnkronos)