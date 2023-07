Bando del Comune di Padova per progetti e iniziative in ambito ambientale

Il Comune di Padova ha stanziato un bando relativo ai progetti e alle iniziative in ambito ambientale per l’erogazione di contributi in denaro ad enti ed associazioni senza scopo di lucro

L’Amministrazione comunale intende sostenere per l’anno 2023 progetti che favoriscano l’incontro, l’animazione urbana e i legami sociali nel territorio cittadino.

I progetti dovranno concretizzarsi in attività e iniziative di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale e dovranno essere realizzati a partire dal mese di luglio fino al 31/12/2023 o 7/01/2024 se comprendenti le festività natalizie.

Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento sono:

sviluppo di comunità nei quartieri

iniziative di promozione e tutela della salute e del benessere sociale, culturale e ricreativo

inclusione sociale e di genere

promozione del volontariato

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare associazioni ed enti del Terzo Settore, purché regolarmente costituiti da almeno tre mesi alla data di protocollazione della domanda.

Sono ammessi progetti presentati a titolo individuale o in rete. La rete è formalizzata con lettera di intenti per ogni partner del progetto sottoscritta da ciascun legale rappresentante, in cui lo stesso si assume l’impegno di realizzare azioni concrete di propria competenza. In entrambi i casi è necessario che il soggetto singolo o il soggetto capofila abbiano sede in Padova, indicandone l’indirizzo, e/o siano operanti in Padova, indicando il numero di iscrizione al Registro comunale delle Associazioni.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello (Modello Domanda) e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto singolo o capofila per i progetti in rete.

È previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo di 16,00€ ogni quattro facciate di cui si compone la domanda.

Con la domanda dovranno essere presentati i seguenti documenti:

Progetto

Atto costitutivo e statuto per i soggetti non iscritti al Registro comunale delle Associazioni, di cui vanno indicati numero e categoria di iscrizione

per i soggetti non iscritti al Registro comunale delle Associazioni, di cui vanno indicati numero e categoria di iscrizione Autocertificazione di non beneficiare di altri contributi per la medesima progettualità per l’anno 2023 e dichiarante l’assenza di condanne, decreti penali di condanna o sentenze di applicazione della pena

di non beneficiare di altri contributi per la medesima progettualità per l’anno 2023 e dichiarante l’assenza di condanne, decreti penali di condanna o sentenze di applicazione della pena Dichiarazione sul titolare effettivo del beneficio

Dichiarazione di esenzione I.R.E.S.

Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità

Il plico contenente la documentazione richiesta deve pervenire entro il termine del 14 luglio 2023, entro le ore 13.00. Dovrà essere idoneamente chiuso e siglato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno l’indicazione del mittente e l’oggetto “BILANCIO PARTECIPAT 2023 – PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO AMBIENTALE“.

Modalità di consegna:

tramite PEC all’indirizzo [email protected]

all’indirizzo tramite posta raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Padova, Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri – Servizio Quartieri, via del Municipio 1, 35122 PADOVA

all’indirizzo: Comune di Padova, Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri – Servizio Quartieri, via del Municipio 1, 35122 PADOVA tramite consegna a mano o corriere all’indirizzo: Comune di Padova, Ufficio Protocollo, Via del Municipio 1, oppure presso ogni sede di Quartiere.

Consulta il bando completo: Bando contributi indiretti AMBIENTE

(CSV di Padova)