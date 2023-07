Protezione civile: incontro operativo sull’adozione del nuovo regolamento dei gruppi comunali

La Provincia di Padova ha dato prova del suo impegno nel sostenere i comuni nell’ambito della Protezione civile, organizzando un incontro operativo per fornire supporto su un tema specifico e complesso: l’adozione dello schema tipo di regolamento di Protezione civile, come previsto dalla direttiva del Ministro Musumeci approvata a dicembre e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale a marzo. Tuttavia, la scadenza del 30 agosto per l’approvazione del regolamento da parte di tutti i gruppi comunali sta creando difficoltà sia per la Provincia che per i piccoli comuni.

La consigliera delegata alla Protezione civile, Daniela Bordin, ha spiegato (qui il nostro video servizio) che la Provincia ha cercato di fornire indicazioni operative per aiutare i comuni a rispettare i tempi, ma che potrebbe essere necessaria una proroga, come già avvenuto in Lombardia. Nonostante le difficoltà, la Provincia ha fornito agli enti locali gli strumenti necessari per rispettare la normativa nei tempi previsti.

Durante l’incontro, sono state affrontate tutte le questioni legate alla direttiva dello schema-tipo dei gruppi comunali, offrendo agli amministratori e ai volontari la possibilità di chiarire dubbi e approfondire le loro conoscenze in materia. Il Presidente della Commissione territoriale di volontariato della Protezione civile, Dario Pasini, e la Vicepresidente di ANCI Veneto, Elisa Venturini, hanno fornito indicazioni precise sulla bozza dello schema di regolamento.

Questo importante momento di formazione ha visto una ampia partecipazione ed è la premessa per garantire ancora meglio in futuro la sicurezza e la protezione delle comunità locali.

(Provincia di Padova)