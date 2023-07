La Compagnia teatrale Jonathan’s * Performing arts * porta in scena Il Cavaliere inesistente, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Italo Calvino, evento in cartellone nella rassegna Anche ad essere si impara – 100 anni di Italo Calvino.

Acli Arte e Spettacolo Padova, con il Comune di Padova, celebrano il centenario della nascita di Italo Calvino con una iniziativa che che prevede conferenze, laboratori per bambini, letture animate e spettacoli in diversi luoghi della città.

Il titolo della Rassegna prende ispirazione da una delle citazioni più significative dello scrittore, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita.

La trasposizione teatrale è realizzata nello stile dei cantastorie dell’epoca descritta nello stesso romanzo: accanto alle figure dei narratori si susseguiranno le scene tratte dal testo ed interpretate da attori. Un lavoro corale che prevede la partecipazione di 14 attrici, 3 lettori e circa 10 comparse. Allo spettacolo collaborano inoltre l’associazione “Danzar cortese” e “La farandola” di Padova che arricchiranno il tutto con delle danze e la soprano Stefania Fugolo accompagnata alla chitarra da Maria Silvia Morlino. Ad “accendere” la serata saranno con noi gli artisti di giocoleria e focoleria di Firetales!

La regia è di Renata Rizza Stracquadanio

Informazioni

Biglietto d’ingresso:

Intero € 8,00; ridotto € 6,00 9/16 anni – over 65; gratuito 0/8 anni e persone diversamente abili

Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

Acli Arte e spettacolo Padova

email [email protected]

sito www.aaspadova.it

pagina Facebook www.facebook.com/aaspadova

