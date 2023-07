Francia, ancora disordini nella notte: 72 fermi

Segnalati 202 incendi nelle strade e altri 159 veicoli bruciati. Macron ringrazia forze dell’ordine



Parigi, 4 lug. Sono state 72 le persone fermate nella notte in Francia, 24 solo nella regione di Parigi, nel contesto dei disordini esplosi dopo la morte del 17enne Nahel. Il dato sui fermi nella notte tra ieri e oggi è stato confermato dal ministero dell’Interno francese. Segnalati, riportano i media francesi, 202 incendi nelle strade e altri 159 veicoli bruciati.

Emmanuel Macron, in visita agli ufficiali di polizia di stanza nella zona nord di Parigi, ha ringraziato le forze dell’ordine. “Poliziotti, gendarmi, pompieri, grazie per la vostra mobilitazione eccezionale in queste ultime notti – ha scritto in un tweet il presidente francese – So quanto siano state difficili per voi e per le vostre famiglie. Avete il mio sostegno”.

