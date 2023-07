Este: “Ci sto? Affare fatica!”- richiesta adesione agli esercizi commerciali

Home Notizie “Ci sto? Affare fatica!”- richiesta adesione agli esercizi commerciali

Il Comune di Este ha aderito, per l’estate 2023, al progetto “Ci sto? Affare fatica!”.

Questo progetto ha l’obiettivo di stimolare i ragazzi a valorizzare al meglio il tempo estivo attraverso attività concrete di cura dei beni comuni, e nel contempo educarli agli acquisti nei negozi di vicinato.

É prevista la costituzione di 7 gruppi, composti di 10 ragazzi dai 14 ai 19 anni, coordinati da un giovane tutor (con il ruolo di guida) e un adulto “tuttofare” o handyman (volontario che trasmetterà le competenze tecniche del lavoro sul campo), che svolgeranno attività di cura dei beni del territorio comunale per 20 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30) dal 17 luglio al 4 agosto 2023.

Per i Ragazzi partecipanti e per i Tutor sono previsti dei “buoni fatica” settimanali del valore di 50€ per i Ragazzi e 100€ per i Tutor che potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali atestini aderenti all’iniziativa.

Con la presente si invitano gli esercizi commerciali a manifestare la propria disponibilità all’accettazione dei “buoni fatica” (voucher) nei propri negozi/servizi.

L’esercizio commerciale interessato deve comunicare la propria adesione entro il 12/07/2023 al seguente indirizzo e-mail [email protected] compilando il modulo allegato, contenente anche le informazioni e le istruzioni relative ai voucher.

E’ possibile anche la consegna a mano presso l’Ufficio Polisportello, dalle 8:30 alle 12:00 dal lunedì al venerdì; il mercoledì pomeriggio anche dalle 15:00 alle 17:30



Per ulteriori eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla segreteria del progetto presso il Comune di Este:

Tel. +39 3516428270

E-mail: [email protected]

Giorni ed orari di apertura al pubblico, in presenza presso il 1° piano del Municipio o telefonicamente:

• lunedì, martedì e mercoledì mattina dalle 10:00 alle 13:00

Scheda_adesione_commerciantiESTE2023

Allegato 214.44 KB formato odt

Scarica

Scheda_adesione_commerciantiESTE2023

Allegato 245.24 KB formato pdf

Scarica

Condividi su:

(Comune di Este)