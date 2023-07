Twitter, Musk: “Utenti non verificati possono leggere 600 tweet al giorno”

Nuova tegola (e nuova regola) per gli utenti di Twitter, con il limite di tweet che gli user – verificati e non – possono leggere. Elon Musk, numero 1 del social, annuncia la novità. In breve: “Gli account verificati sono limitati alla lettura di 6000 post/giorno; gli account non verificati fino a 600 post/giorno; i nuovi account non verificati a 300 al giorno”, annuncia Musk, fornendo la spiegazione tecnica. La svolta, dice, si rende necessaria “per affrontare i livelli estremi di data scraping”, una tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web per mezzo di programmi software, “e di manipolazione del sistema”.

I limiti, dice Musk, sono temporanei. I commenti unanimi degli utenti sono totalmente negativi. L’ennesima ‘idea geniale’ del magnate non viene per niente apprezzata. Poco dopo, con un nuovo cinguettio, Musk corregge parzialmente il tiro: “I limiti presto aumenteranno a 8000 tweet per gli utenti verificati, a 800 per i non verificati e a 400 per i nuovi profili non verificati”.