Doppio oro per il pentathlon azzurro ai Giochi Europei

Giornata storica per il pentathlon moderno azzurro ai Giochi Europei. Alice Sotero ha festeggiato nel migliore dei modi la qualificazione olimpica conquistata pochi giorni fa a Cracovia. L’atleta astigiana delle Fiamme Azzurre, a un anno dalla nascita della piccola Ginevra, è stata protagonista della finale di pentathlon moderno ai Giochi Europei 2023, dominando la prova di laser run e conquistando l’oro. Poche ore dopo, nella finale maschile, un altro pentatleta italiano delle Fiamme Azzurre è salito sul gradino più alto del podio. Giorgio Malan ha vinto il titolo continentale e conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Per la Sotero, che ha chiuso con 1443 punti, nuovo punteggio record in una finale femminile, si tratta del primo titolo continentale in carriera. Undicesimo posto finale per Elena Micheli (Carabinieri) a 1402. L’argento è andato alla spagnola Laura Heredia (1429), bronzo alla britannica Olivia Green (1428), entrambe protagoniste di una bella rimonta.

Malan, al termine di una bellissima prova di laser run, ha chiuso la finale a 1534 punti. L’atleta torinese si è messo alle spalle il campione olimpico e mondiale, il britannico Joseph Choong (1531) e l’ungherese Csaba Bohm (1530). Sedicesimo Roberto Micheli (Fiamme Oro) a 1472 punti, diciottesimo Matteo Cicinelli (Carabinieri) a 1399, risultati che hanno permesso agli azzurri di conquistare anche la medaglia di bronzo a squadre con 4405 punti alle spalle di Gran Bretagna (4548) e Francia (4529).

“È il mio primo podio internazionale dopo la nascita di Ginevra ed averla qui, assieme a tutta la famiglia è stato molto emozionante. È davvero bellissimo poter condividere con tutti loro questa gioia. Sono felicissima – ha commentato la Sotero – Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine, soprattutto dopo la nascita di Ginevra, che mi hanno spronato a portare avanti questo percorso molto impegnativo, il mio team che è stato bravissimo a rimettermi in forma dopo la gravidanza, e tutte le persone che mi aiutano durante la preparazione, che magari non sono qui ma sono sicura che mi hanno seguito da casa”.

“Questa medaglia rappresenta davvero una gioia immensa, anche abbastanza inaspettata. Ho cercato di divertirmi il più possibile e ha funzionato. Sono super contento!”, ha commentato a caldo Malan. Una giornata memorabile, dunque, per l’Italia del pentathlon moderno che porta a casa tre medaglie, due del metallo più prezioso, e due carte olimpiche con Alice Sotero e Giorgio Malan, che si aggiungono ad Elena Micheli, prima atleta a staccare il biglietto per Parigi con la vittoria nella finale di World Cup a inizio giugno. L’Italia chiude, così, in testa al medagliere del pentathlon moderno ai Giochi Europei con una gara in meno, visto che non ha disputato la staffetta mista. Ai grandi numeri della giornata si aggiungono i 1443 punti realizzati Sotero, nuovo record per una finale femminile di pentathlon moderno.

